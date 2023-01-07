Казахстан установил в украинской Буче "юрту несокрушимости"

Казахстан поддержал Украину, установив в Буче "пункт несокрушимости" в виде традиционной казахской юрты.

"Пункты несокрушимости" на Украине представляют собой места для обогрева жителей. В таких пунктах можно зарядить телефоны, получить горячее питание. По всей стране установлены тысячи таких палаток, призванных помочь людям, лишённым отопления и электричества после ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

По инициативе посольства Казахстана на Украине появилась "юрта несокрушимости". Открывали её с музыкой, угощая всех желающих пловом.

Такой подарок Украине сделал партнёр РФ по ОДКБ. Казахстан также поставил на Украину генераторы для медучреждений страны.

Ранее сообщалось, что Казахстан метит на место России в европейской нефтяной нише.