Казахстан поддержал Украину, установив в Буче "пункт несокрушимости" в виде традиционной казахской юрты.
"Пункты несокрушимости" на Украине представляют собой места для обогрева жителей. В таких пунктах можно зарядить телефоны, получить горячее питание. По всей стране установлены тысячи таких палаток, призванных помочь людям, лишённым отопления и электричества после ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
По инициативе посольства Казахстана на Украине появилась "юрта несокрушимости". Открывали её с музыкой, угощая всех желающих пловом.
Такой подарок Украине сделал партнёр РФ по ОДКБ. Казахстан также поставил на Украину генераторы для медучреждений страны.
Ранее сообщалось, что Казахстан метит на место России в европейской нефтяной нише.
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