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Казахстан установил в украинской Буче "юрту несокрушимости"

Мир

Казахстан поддержал Украину, установив в Буче "пункт несокрушимости" в виде традиционной казахской юрты.

"Пункты несокрушимости" на Украине представляют собой места для обогрева жителей. В таких пунктах можно зарядить телефоны, получить горячее питание. По всей стране установлены тысячи таких палаток, призванных помочь людям, лишённым отопления и электричества после ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

По инициативе посольства Казахстана на Украине появилась "юрта несокрушимости". Открывали её с музыкой, угощая всех желающих пловом.

Такой подарок Украине сделал партнёр РФ по ОДКБ. Казахстан также поставил на Украину генераторы для медучреждений страны.

Ранее сообщалось, что Казахстан метит на место России в европейской нефтяной нише.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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