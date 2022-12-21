Казахстан метит на место России в европейской нефтяной нише

Казахстанская национальная нефтегазовая компания "КазМунайГаз" намерена оправить пробную партию чёрного золота в Германию уже в 2023 году, сообщил глава корпорации Магзум Мирзагалиев.

Накануне глава "КазМунайГаза" провёл переговоры со статс-секретарем министерства по делам экономики и защиты климата Германии Михаэлем Кёльнером в онлайн формате. Личную же встречу провели с депутатом немецкой партии "Левых" Кристианом Гёрке.

"Гёрке выразил заинтересованность в стабильных поставках сырья из Казахстана, а казахстанская сторона — надежду на дальнейшее совместное взаимовыгодное сотрудничество", — пишет "Русская весна".

По мнению авторов, таким образом Астана пытается занять место России на просторах нефтяного рынка.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.