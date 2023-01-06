Германия продолжает оказывать военную помощь Украине. Немецкая армия имеет слишком маленький запас новейших танков Leopard, чтобы позволить себе отправлять их Киеву. Об этом проинформировало издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
Аналитики отмечают остановку продвижения войск ВСУ из-за наступления зимы. Эксперты полагают, что весной Вооружённые силы РФ перейдут к наступлению. В этот период украинская армия будет нуждаться в немецких танках.
ФРГ не может полностью удовлетворить потребности киевских войск в боевой технике. Единственным вариантом будет отправка Украине танков Leopard, которые находятся на ремонте. Тогда поставка бронетехники не повлияет на обороноспособность Германии.
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