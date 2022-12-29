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СБУ заподозрила мэра Полтавы Мамая в распространении данных о перемещениях ВСУ

Мир

Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила мэра Полтавы Александра Мамая в распространении данных о перемещениях ВСУ.

СБУ заподозрила мэра Полтавы Мамая в распространении данных о перемещениях ВСУ

Мамаю подозревают по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины — "Несанкционированное распространение информации о перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину или о размещении ВСУ". Об этом сообщает источник украинской интернет-газеты "Страна" в СБУ.

Местный ресурс "Полтавщина" сообщает, что с самого утра в горсовете Полтавы проводились следственные действия. В сообщении говорится, что утром Мамай провёл встречу со спортсменами. На выходе из зала его уже ожидали сотрудники СБУ, которые сопроводили мэра до его кабинета.

По данным СМИ, СБУ расследует дело по разглашению городским головой информации о формировании в Полтаве новой воинской части с указанием адреса штаба.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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