Новосёлов о предательстве Афин: Россия защищала Грецию, сдерживая турецкие амбиции

Поставка ВСУ греческих систем противовоздушной обороны С-300 разрушит отношения России и Греции.

Публицист Иван Новосёлов уверен, что Вашингтон заставляет Афины поддерживать Украину. Сейчас решается вопрос о передаче ВСУ греческих систем ПВО С-300 ПМУ-1 российского производства.

Он уверен, что данный шаг со стороны Греции нанесёт сокрушительный удар по отношениям между Москвой и Афинами.

Журналист отметил, что власти Греции приняли сторону киевского режима, так как поддерживали Украину со времён майдана 2014 года.

"Москва предупредила Афины, что поставка систем С-300 Украине не останется без последствий и они будут очень неприятны. На самом деле, в течение все последнее десятилетие Россия защищала Грецию, сдерживая турецкие амбиции в отношении "греческого мира"", — гласит текст публикации Телеканала "360".

Новосёлов отметил, что причин защищать Грецию у РФ не останется в случае передаче вооружения ВСУ.