Поставка ВСУ греческих систем противовоздушной обороны С-300 разрушит отношения России и Греции.
Публицист Иван Новосёлов уверен, что Вашингтон заставляет Афины поддерживать Украину. Сейчас решается вопрос о передаче ВСУ греческих систем ПВО С-300 ПМУ-1 российского производства.
Он уверен, что данный шаг со стороны Греции нанесёт сокрушительный удар по отношениям между Москвой и Афинами.
Журналист отметил, что власти Греции приняли сторону киевского режима, так как поддерживали Украину со времён майдана 2014 года.
"Москва предупредила Афины, что поставка систем С-300 Украине не останется без последствий и они будут очень неприятны. На самом деле, в течение все последнее десятилетие Россия защищала Грецию, сдерживая турецкие амбиции в отношении "греческого мира"", — гласит текст публикации Телеканала "360".
Новосёлов отметил, что причин защищать Грецию у РФ не останется в случае передаче вооружения ВСУ.
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