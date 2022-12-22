Москва пригрозила Афинам последствиями в случае поставок С-300 Украине

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала планы Греции передать Украине российские зенитно-ракетные комплексы С-300.

По словам Захаровой, Афины понесут ответственность за нарушение контракта, если передадут это вооружение Киеву. Она напомнила, что между странами действует соглашение, запрещающее реэкспорт российской военной техники третьим странам.

"Вся направленная Киеву военная техника будет своевременно отслежена <…> и рассмотрена в качестве законной цели для поражения. Пока еще не поздно — можно отказаться от опасных замыслов", — отметила представитель МИД.

Ранее греческий министр обороны Никос Панайотопулос заявил, что Афины передадут Киеву С-300, если США взамен предоставят Греции системы противоракетной обороны Patriot.