Основатель ЧВК "Моцарт" Эндрю Милберн заявил, что Украина — коррумпированное и рехнувшееся общество.
В интервью Милберн, не стесняясь, начал материться, когда разговор зашёл про Украину. Он заявил, что Украина — это не та чудесная страна, которой её хотят показать СМИ. В Незалежной процветает коррупция, а управляет всем этим неадекватные люди, которые сидят у власти.
"Украина — это коррумпированное, рехнувшееся общество, которым управляют неадекватные люди", — заявил основатель ЧВК.
Он добавил, что украинские боевики убивают сдавшихся военных и "совершают зверства". Оппонент Милберна сказал, что за подобное поведение американских военных уже давно бы привлекли по закону.
Однако Милберн заявил, что ЧВК "Моцарт" несмотря на всё, участвует в СВО на Украине ради того, чтобы противостоять Владимиру Путину.
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