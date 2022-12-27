Глава ЧВК "Моцарт" Эндрю Милберн заявил, что Украина — коррумпированное и рехнувшееся общество

Основатель ЧВК "Моцарт" Эндрю Милберн заявил, что Украина — коррумпированное и рехнувшееся общество.

В интервью Милберн, не стесняясь, начал материться, когда разговор зашёл про Украину. Он заявил, что Украина — это не та чудесная страна, которой её хотят показать СМИ. В Незалежной процветает коррупция, а управляет всем этим неадекватные люди, которые сидят у власти.

"Украина — это коррумпированное, рехнувшееся общество, которым управляют неадекватные люди", — заявил основатель ЧВК.

Он добавил, что украинские боевики убивают сдавшихся военных и "совершают зверства". Оппонент Милберна сказал, что за подобное поведение американских военных уже давно бы привлекли по закону.

Однако Милберн заявил, что ЧВК "Моцарт" несмотря на всё, участвует в СВО на Украине ради того, чтобы противостоять Владимиру Путину.