Newsweek: украинские отели отказываются селить наёмников из США, боясь обстрелов

На контролируемой киевским режимом территории Донбасса американские наёмники из ЧВК "Моцарт" не могут найти себе гостиницу, заявил глава компании Эндрю Милберн.

Он отметил, что боевики из США являются приоритетными целями для российской артиллерии, а потому хозяева отелей боятся, что потеряют свой бизнес после ракетного удара ВКС РФ.

"В настоящее время в Донбассе нет ни одной гостиницы, которая позволила бы нам у них разместиться, так как им сказали, что мы являемся целями", — пояснил основатель ЧВК в интервью изданию Newsweek.

Он заверил журналистов, что его бойцы занимаются "в основном гуманитарной работой", а сама военная компания зарегистрирована в США как "благотворительная организация".