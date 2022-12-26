Cumhuriyet: США втягивают Польшу в боевые действия на Украине против России

После встречи с главой Белого дома Джо Байденом президент Украины Владимир Зеленский заявил о "других договорённостях" с Вашингтоном, которые пока являются тайной. Аналитики Cumhuriyet убеждены, что речь идёт о вмешательстве Польши в конфликт с Россией.

США хотят затянуть противостояние на Украине, чтобы измотать Москву в военном и экономическом отношениях, считают эксперты. Поэтому не стоит исключать, что Вашингтон намерен расширить фронт и втянуть в конфликт польскую армию.

"Москва тоже не исключает полностью эту, пусть и слабую, вероятность, которая граничит с безумием. И ядерный потенциал, к которому Россия в последнее время привлекает внимание, и активизация военного сотрудничества с Белоруссией направлены на сдерживание возможного сумасшествия", — отмечается в материале.