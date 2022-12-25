Newsweek: Зеленский намекнул на мрачную судьбу Киева в рождественском обращении

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным видеообращением к народу. Однако от рождественского поздравления веяло не верой в победу, а полным отчаянием. Об этом заявил обозреватель Скотт Макдональд.

"Его послание в канун Рождества было скорее мрачным, чем воодушевляющим", — указал он.

Аналитик считает, что речь главы киевского режима была с "горьким привкусом отчаяния", в ходе которой он намекнул на незавидное будущее Украины.

"Зеленский рассказал о потере любви, надежды и даже о потере самого себя на десятый месяц конфликта", — говорится в материале Newsweek.