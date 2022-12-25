Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным видеообращением к народу. Однако от рождественского поздравления веяло не верой в победу, а полным отчаянием. Об этом заявил обозреватель Скотт Макдональд.
"Его послание в канун Рождества было скорее мрачным, чем воодушевляющим", — указал он.
Аналитик считает, что речь главы киевского режима была с "горьким привкусом отчаяния", в ходе которой он намекнул на незавидное будущее Украины.
"Зеленский рассказал о потере любви, надежды и даже о потере самого себя на десятый месяц конфликта", — говорится в материале Newsweek.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В ходе спецоперации на Украине ликвидирован Владимир Ежов с позывным "Fresh".