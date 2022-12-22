Путин: о том, что ресурсы НАТО иссякают, говорить не приходится

Нельзя сказать о том, что военные ресурсы НАТО находятся на пороге исчерпания, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер уточнил, что действительно скоро закончится оружия советского образца, которое поставляют Киеву бывшие члены Варшавского договора.

"Я думаю, что ресурсы западных стран и стран НАТО не находятся на грани исчерпания. Дело ведь в другом — дело в том, что на Украину поступают вооружения из бывших стран Варшавского договора, в основном советского производства, и вот это действительно близко к исчерпанию", — сказал Путин на пресс-конференции после заседания госсовета.

При этом Путин подчеркнул, что несмотря на то, что Россия "повыбивала и повыжигала" много советской техники на Украине, это вовсе не означает, что у государств-членов НАТО нет других вооружений.

"А другой техники у НАТО достаточно. Но это большой вопрос, непростой, нужно обучать, иметь запчасти. У США ОПК большой, но и там не все так просто", — сказал президент.

Он добавил, что если США поставят Украине "Пэтриоты", ВС РФ их "пощёлкают", и Западу снова придётся думать, что ещё можно передать Киеву.