Путин: цель России — как можно скорее закончить конфликт на Украине

По словам президента РФ Владимира Путина, Россия не стремится к расширению украинского конфликта, а напротив, хочет быстрее закончить его. РФ будет стараться это сделать, отметил российский лидер.

"Наша цель — не раскручивать маховик военного конфликта, а наоборот, закончить эту войну. Мы к этому стремимся и будем стремиться. Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено, и чем быстрее, тем лучше, конечно", — сказал Путин на пресс-подходе после заседания Государственного совета.

Что касается темпов спецоперации, здесь не нужно торопиться, потому что усиление боевых действий неизбежно выльется в неоправданные потери.

"Курочка по зёрнышку клюёт", — сказал по этому поводу Путин.