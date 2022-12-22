Путин заявил, что Россия чувствует себя уверенно: все цели будут достигнуты

Российский лидер Владимир Путин во время выступления после заседания Госсовета сообщил, что люди в стране ощущают уверенность.

"Я не сомневаюсь, что всё, что мы перед собой ставим в качестве целей, будет достигнуто", — подчеркнул президент.

Ранее руководитель нашей страны сообщил об отсутствии необходимости милитаризировать Россию и экономику. По словам Путина, этот шаг может навредить гражданам. Нынешний уровень развития государства, структура экономики позволяют не вводить подобные меры, отметил лидер.

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