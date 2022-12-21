Президент Украины Зеленский уехал в США

Глава Украины Владимир Зеленский уехал в США с рабочим визитом. Там он встретится с главой государства Джо Байденом.

Отмечается, что визит Зеленского состоится по приглашению его американского коллеги. Встреча пройдет в Белом доме, а после — на Капитолийском холме.

Главы государств обсудят мировую политику, "ситуацию на поле боя" и санкции против РФ. Кроме того, Байден может объявить о новом пакете военной помощи Украине.