Президент Украины Зеленский уехал в США

Глава Украины Владимир Зеленский уехал в США с рабочим визитом. Там он встретится с главой государства Джо Байденом.
Отмечается, что визит Зеленского состоится по приглашению его американского коллеги. Встреча пройдет в Белом доме, а после — на Капитолийском холме.
Главы государств обсудят мировую политику, "ситуацию на поле боя" и санкции против РФ. Кроме того, Байден может объявить о новом пакете военной помощи Украине.
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