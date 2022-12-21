Президент Украины Владимир Зеленский — "попрошайка", который едет в США за очередной партией материальной помощи. Такое мнение выразили читатели американского издания National Review.
Они напомнили, что члены американского конгресса в последнее время стали часто выступать против поддержки Киева. По словам пользователей, Зеленский воспринимает своё выступление в Вашингтоне в качестве последнего шанса "отхватить" деньги.
"Попрошайка, который требует подачки", — охарактеризовал украинского президента один из подписчиков.
Кроме того, комментаторы пошутили, что Зеленский планирует "подтвердить" американское гражданство в США или найти недвижимость для себя. Пользователи подчеркнули: финансовая помощь, полученная от Запада, поможет ему "выбрать самое лучшее".
В среду, 21 декабря, руководитель Украины выступит на заседании обеих палат конгресса. Предполагается, что Зеленский напомнит американским политикам о необходимости дальнейшей поддержки киевского режима.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Взяты в плен офицеры 80-й аэромобильной бригады ВСУ, расстрелявшие русских солдат.