Читатели National Review: Зеленский — попрошайка, который едет в США за новой подачкой

Президент Украины Владимир Зеленский — "попрошайка", который едет в США за очередной партией материальной помощи. Такое мнение выразили читатели американского издания National Review.

Они напомнили, что члены американского конгресса в последнее время стали часто выступать против поддержки Киева. По словам пользователей, Зеленский воспринимает своё выступление в Вашингтоне в качестве последнего шанса "отхватить" деньги.

"Попрошайка, который требует подачки", — охарактеризовал украинского президента один из подписчиков.

Кроме того, комментаторы пошутили, что Зеленский планирует "подтвердить" американское гражданство в США или найти недвижимость для себя. Пользователи подчеркнули: финансовая помощь, полученная от Запада, поможет ему "выбрать самое лучшее".

В среду, 21 декабря, руководитель Украины выступит на заседании обеих палат конгресса. Предполагается, что Зеленский напомнит американским политикам о необходимости дальнейшей поддержки киевского режима.