Владимир Зеленский в среду выступит на заседании обеих палат конгресса США, чтобы "напомнить" Вашингтону о необходимости помощи Украине. Речь идёт о сумме в 45 миллиардов долларов.
В администрации США подтвердили, что украинский президент обраться к конгрессменам сегодня, 21 декабря.
"Это правда. Оно (выступление — Прим. ред.) станет попыткой протолкнуть в конгрессе тему выделения 45 миллиардов долларов (помощи) в рамках федерального бюджета. Совместная сессия (обеих палат) состоится в среду", — рассказал источник в Вашингтоне РИА Новости.
Речь идёт об очном выступлении Зеленского. Украинский лидер лично посетит Вашингтон.
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