Зеленский выступит на заседании конгресса США: попросит 45 млрд долларов

Владимир Зеленский в среду выступит на заседании обеих палат конгресса США, чтобы "напомнить" Вашингтону о необходимости помощи Украине. Речь идёт о сумме в 45 миллиардов долларов.

В администрации США подтвердили, что украинский президент обраться к конгрессменам сегодня, 21 декабря.

"Это правда. Оно (выступление — Прим. ред.) станет попыткой протолкнуть в конгрессе тему выделения 45 миллиардов долларов (помощи) в рамках федерального бюджета. Совместная сессия (обеих палат) состоится в среду", — рассказал источник в Вашингтоне РИА Новости.

Речь идёт об очном выступлении Зеленского. Украинский лидер лично посетит Вашингтон.