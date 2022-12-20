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Скотт Риттер: США готовят свержение Зеленского, чтобы поставить на его место Залужного

Мир

Власти США готовятся к свержению руководителя Украины Владимира Зеленского. Такое мнение выразил офицер американской разведки Скотт Риттер.

Скотт Риттер: США готовят свержение Зеленского, чтобы поставить на его место Залужного

По его словам, в Вашингтоне планируют сделать украинским лидером главкома ВСУ Валерия Залужного. Он отметил, что западные журналисты активно продвигают его фигуру в своих публикациях.

Риттер убеждён: дни президентства Зеленского подходят к своему завершению, ведь он не в силах повлиять на дальнейший ход конфликта.

"Запад отодвигает Зеленского на второй план и акцентирует внимание на Залужном как будущем украинском лидере", — сказал офицер в интервью Judging Freedom.

Кроме того, он отметил, что именно Залужному предстоит определить судьбу Украины. В конце конфликта ему придётся представлять страну на переговорном процессе, заключил разведчик.

Ранее Риттер сообщил, что почти вся техника Североатлантического альянса, переданная украинской армии, уже уничтожена Вооружёнными силами РФ во время боевых действий.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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