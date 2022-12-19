NASA показало, как выглядит украинская территория без электроэнергии. Снимки с космического спутника датированы 17 декабря.
Судя по фотографии, Незалежная погрузилась во мрак после высокоточных ударов российской стороны по энергетическим и объектам инфраструктуры.
На снимке видно, что соседние страны и ближайшие к Незалежной города буквально "сверкают" в отличие от Украины.
Ранее в Минобороны подтвердили, что 16 декабря были нанесены удары высокоточным оружием большой дальности по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и объектам энергетики Украины.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Просьба Зеленского к украинским беженцам не возвращаться из Евросоюза на родину свидетельствует о разрушенной экономике Украины.