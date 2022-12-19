NASA показало, как выглядит украинский блэкаут из космоса

NASA показало, как выглядит украинская территория без электроэнергии. Снимки с космического спутника датированы 17 декабря.

Судя по фотографии, Незалежная погрузилась во мрак после высокоточных ударов российской стороны по энергетическим и объектам инфраструктуры.

На снимке видно, что соседние страны и ближайшие к Незалежной города буквально "сверкают" в отличие от Украины.

Ранее в Минобороны подтвердили, что 16 декабря были нанесены удары высокоточным оружием большой дальности по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и объектам энергетики Украины.