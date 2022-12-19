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NASA показало, как выглядит украинский блэкаут из космоса

Мир

NASA показало, как выглядит украинская территория без электроэнергии. Снимки с космического спутника датированы 17 декабря. 

Судя по фотографии, Незалежная погрузилась во мрак после высокоточных ударов российской стороны по энергетическим и объектам инфраструктуры.

Спутниковый снимок NASA Украины из космоса
 

На снимке видно, что соседние страны и ближайшие к Незалежной города буквально "сверкают" в отличие от Украины. 

Ранее в Минобороны подтвердили, что 16 декабря были нанесены удары высокоточным оружием большой дальности по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и объектам энергетики Украины.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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