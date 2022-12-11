Президенту России Владимиру Путину пришлось на этой неделе намекать Западу, что они рановато "потеряли страх". Он напомнил об ответе на встречный удар, который содержится в ядерной стратегии РФ. Об этом пишет обозреватель "МК" Дмитрий Попов в своей авторской колонке.
Журналист привёл слова российского лидера о том, что когда фиксируется пуск ракет в сторону России, в воздухе оказываются сотни ракет, остановить которые невозможно. И это является серьёзным сдерживающим фактором.
Также Путин напомнил, что у России есть такое гиперзвуковое оружие, какого нет ни у кого, и в связи с этим она может позаимствовать у США концепцию первого "обезоруживающего" удара.
Пригрозил наращиванием производства "мощных средств поражения", в том числе основанных на новых принципах, и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, добавил автор статьи.
По его мнению, Россия вполне могла "лупануть" в ответ на удары беспилотниками по аэродромам стратегической авиации для начала тактическим ядерным оружием, но сдержалась.
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