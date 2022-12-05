Предложение Латвии разрешить Киеву бить по российским аэродромам провоцирует расширение украинского конфликта, а США эту риторику одобряют, считает экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.
Бывший чиновник прокомментировал на своём сайте предложение главы МИД Латвии Ринкевичса, который призвал разрешить Киеву атаковать места базирования ракет, с помощью которых наносят удары по критической инфраструктуре Украины.
По мнению Робертса, эскалация продолжается так же, как это было во Вьетнаме, а действия Вашингтона провоцируют обострение конфликта на Украине, что, в свою очередь, ведёт к риску ядерной конфронтации.
Ранее бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер назвал срок победы России на Украине.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Иностранные боевики, присоединившиеся к ВСУ, были шокированы снегом и морозом на Украине, рассказал наёмник из Великобритании Джозеф Макдональд.