Экс-сотрудник Белого дома осудил предложение Латвии бить по аэродромам РФ

Предложение Латвии разрешить Киеву бить по российским аэродромам провоцирует расширение украинского конфликта, а США эту риторику одобряют, считает экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.

Бывший чиновник прокомментировал на своём сайте предложение главы МИД Латвии Ринкевичса, который призвал разрешить Киеву атаковать места базирования ракет, с помощью которых наносят удары по критической инфраструктуре Украины.

По мнению Робертса, эскалация продолжается так же, как это было во Вьетнаме, а действия Вашингтона провоцируют обострение конфликта на Украине, что, в свою очередь, ведёт к риску ядерной конфронтации.

Ранее бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер назвал срок победы России на Украине.