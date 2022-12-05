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Экс-сотрудник Белого дома осудил предложение Латвии бить по аэродромам РФ

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Предложение Латвии разрешить Киеву бить по российским аэродромам провоцирует расширение украинского конфликта, а США эту риторику одобряют, считает экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.

Бывший чиновник прокомментировал на своём сайте предложение главы МИД Латвии Ринкевичса, который призвал разрешить Киеву атаковать места базирования ракет, с помощью которых наносят удары по критической инфраструктуре Украины.

По мнению Робертса, эскалация продолжается так же, как это было во Вьетнаме, а действия Вашингтона провоцируют обострение конфликта на Украине, что, в свою очередь, ведёт к риску ядерной конфронтации.

Ранее бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер назвал срок победы России на Украине.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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