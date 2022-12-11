"Росатом": на Украине может повториться Чернобыль

Украинская компания "Энергоатом" сообщила, что для того, чтобы покрыть нехватку электроэнергии, все энергетические блоки атомных электростанций, кроме двоих, которые находятся под контролем Киева, работают на предельной мощности.

В российском "Росатоме" прокомментировали заявление украинской энергетической компании, подчеркнув, что такое использование ещё советских энергоблоков может привести к повторению ситуации в Чернобыле.

"Подобная эксплуатация старых советских энергоблоков может закончиться новым Чернобылем", — отметили в "Росатоме".

Ранее в "Энергоатоме" заявили, что все три атомные электростанции, работающие на территории Украины, были автоматически отключены из-за падения частоты в электросети.