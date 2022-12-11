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Украинская компания "Энергоатом" сообщила, что для того, чтобы покрыть нехватку электроэнергии, все энергетические блоки атомных электростанций, кроме двоих, которые находятся под контролем Киева, работают на предельной мощности.

В российском "Росатоме" прокомментировали заявление украинской энергетической компании, подчеркнув, что такое использование ещё советских энергоблоков может привести к повторению ситуации в Чернобыле.

"Подобная эксплуатация старых советских энергоблоков может закончиться новым Чернобылем", — отметили в "Росатоме".

Ранее в "Энергоатоме" заявили, что все три атомные электростанции, работающие на территории Украины, были автоматически отключены из-за падения частоты в электросети.

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Автор Елена Ивченко
Елена Ивченко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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