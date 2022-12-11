Украинская компания "Энергоатом" сообщила, что для того, чтобы покрыть нехватку электроэнергии, все энергетические блоки атомных электростанций, кроме двоих, которые находятся под контролем Киева, работают на предельной мощности.
В российском "Росатоме" прокомментировали заявление украинской энергетической компании, подчеркнув, что такое использование ещё советских энергоблоков может привести к повторению ситуации в Чернобыле.
"Подобная эксплуатация старых советских энергоблоков может закончиться новым Чернобылем", — отметили в "Росатоме".
Ранее в "Энергоатоме" заявили, что все три атомные электростанции, работающие на территории Украины, были автоматически отключены из-за падения частоты в электросети.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Заявления бывшего канцлера Германии драматично меняют картину событий и ставят вопрос о доверии, заявил Вучич.