На Украине остановились все АЭС - нет электричества

Все три атомные электростанции, работающие на территории Украины, были автоматически отключены из-за падения частоты в электросети.

Быстрые остановки реакторов электростанций на юге Украины в Николаевской области, а также в Ровно и Хмельницкой областях в одноименном районе были подтверждены украинским оператором АЭС "Энергоатом":

"Сегодня, 23 ноября 2022 года, в результате падения частоты в энергосистеме Украины сработала система аварийной защиты Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой электростанций, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены. Они работают в проектном режиме, без выработки электроэнергии", написано в Telegram-канале компании-оператора.

В Энергоатоме добавили, что изменений уровней радиации на территории электростанций и в окрестностях не было, и что все уровни находятся в пределах нормы. Возобновление производства электроэнергии планируется после нормализации работы украинской энергосистемы.

Пока же ситуация оптимизма украинцам не внушает:

"Сегодняшний ракетный обстрел вызвал временное обесточивание всех отечественных атомных станций, а также большинства тепловых и гидроэлектростанций. Поражены и объекты электропередачи. В результате было обесточено подавляющее большинство потребителей электроэнергии во всей стране. Происходят аварийные отключения. Отсутствие электроэнергии может повлиять на наличие тепло — и водоснабжения", — добавили в энергетическом ведомстве.