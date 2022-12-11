Власти Хорватии решили выселить мигрантов с Украины из одного отеля в другой, но столкнулись с настоящим бунтом беженцев, сообщают местные СМИ.
По словам украинцев, требование муниципалитета о переселении в гостиницу, находящуюся в 22 км от города, стало "настоящей драмой".
"Хорваты, спасибо, но вы не можете так поступить с нами!" — с таким заголовком вышла статья о "восстании" беженцев в местной газете Jutarnji list.
Мигранты отказываются уезжать, так как придётся забирать детей из школ и детских садов, а также искать новую работу. Они требуют изменить местные законы, согласно которым тендер на размещение украинцев может выиграть любой отель страны.
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