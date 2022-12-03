Депутат Европарламента Вебер: зимой ЕС ждёт громадная волна беженцев с Украины

Увеличивающийся на Украине кризис с энерго- и теплоснабжением станет причиной "громадной волны" миграции украинцев в Европу, уверен депутат Европарламента Манфред Вебер.

"Зимой в страны Евросоюза прибудет огромное число украинцев", — заявил он в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

Парламентарий отметил, что основная часть беженцев захочет осесть в Германии, власти которой ранее предупреждали, что не готовы к подобному наплыву мигрантов.

По словам Вебера, Евросоюз ждёт невероятно драматичная ситуация при таком развитии событий, но избежать её не удастся, так как Киев не в силах исправить тяжёлое положение с энергообеспечением на Украине.