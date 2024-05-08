Отчёт QCC за 2024 год указывает на двукратный рост мирового рынка киберстрахования к 2030 году

QCC: спрос на киберстрахование в США увеличится на 30% к 2030 году

2:47 Your browser does not support the audio element. Страхование

В свежем докладе QualRisk Cyber Insurance Center (QCC) за 2024 год, представленном в отчете по глобальному рынку (GMR), прогнозируется удвоение глобального рынка киберстрахования к 2030 году.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Генеральный директор QCC Дэниел Каспер указывает, что хотя в прошлом десятилетии основной рост в этом секторе в США был значительным, в будущем ожидается, что основные темпы роста будут приходиться на Европу в конце 2020-х и на Азию в 2030-х годах.

Отчет также указывает на то, что в 2023 году глобальные страховые премии увеличились на 6%, что является самым низким показателем роста с 2019 года, достигнув общего объема в $14,4 миллиарда.

"Без события, меняющего рынок, такого как эскалация ущерба от программ-вымогателей несколько лет назад, недавние чрезвычайно высокие темпы роста выручки страховщиков не повторятся без значительного роста базового риска, что вряд ли произойдет в ближайшие несколько лет, по мнению QCC", — отметил Каспер.

В докладе QCC GMR 2024 также отмечено, что в США доля малых коммерческих рисков в киберрынке увеличилась с 18% в 2015 году до 30% на сегодняшний день.

Кроме того, ожидается, что современные полисы от кражи личных данных перейдут к более широким полисам потребительского киберстрахования, что позволит увеличить общую сумму страховых премий с $300 миллионов в США на сегодня до более чем $2 миллиарда к 2030 году.

Отчет QCC GMR 2024 также представляет исторические данные о темпах роста страховых премий для каждой крупной страны и региона мира, показывая впечатляющий совокупный годовой рост на уровне более 20% за последние восемь лет. В нем также содержится анализ страховых премий для малых, средних и крупных коммерческих клиентов по каждой стране и на региональных рынках.

В США, где малые коммерческие риски на сегодня составляют 30% от всего киберрынка, особо выделяются компании Chubb, The Hartford и State Farm. Chubb продолжает оставаться лидером рынка, The Hartford демонстрирует самый быстрый четырехлетний рост среди 20 крупнейших страховщиков, а State Farm занимает лидирующие позиции среди страховщиков рисков кражи личных данных, как сообщает ALLINSURANCE. KZ.