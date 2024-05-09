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Летний отпуск: как ухаживать за волосами, чтобы они оставались красивыми и здоровыми?

Летний уход: пять советов для сохранения здоровья волос во время отпуска

1:33
Моя семья » Красота и стиль

Готовы к летнему отдыху? Солнце светит ярче, а вы с нетерпением ждете приключений! Однако помимо купальника и солнцезащитного крема не забывайте о своих волосах. Ведь они тоже заслуживают заботы во время вашего летнего путешествия. Вот несколько советов от bebeautiful.in, как сохранить ваши пряди красивыми и здоровыми во время отпуска.

Летний уход: пять советов для сохранения здоровья волос во время отпуска
Фото: freepik.com by diana.grytsku is licensed under public domain

Увлажнение волос

При сильном солнце и высокой влажности волосы могут стать сухими. Используйте увлажняющие шампуни и кондиционеры, чтобы они всегда оставались мягкими и здоровыми.

Защита от солнца

Шляпы и шарфы - ваш лучший друг во время летних каникул. Они защищают волосы от ультрафиолетовых лучей и добавляют стиля вашему образу.

Легкая прическа

Выбирайте прически, которые не требуют много времени на укладку и помогут вам чувствовать себя комфортно в жару. Это могут быть косички, пучки или конские хвостики.

Избегайте хлора и солёной воды

Перед плаванием в бассейне или океане смочите волосы чистой водой, чтобы защитить их от вредных химикатов. И не забудьте тщательно промыть локоны после купания.

Используйте сыворотки для волос

Они помогут вам справиться с непослушными прядями и защитят волосы от вредного воздействия солнечных лучей.

Следуя этим советам, вы сможете сохранить свои волосы здоровыми и красивыми во время летних каникул.

КАК СПАСТИ ВОЛОСЫ ЛЕТОМ ? Правила ухода на море и в бассейне
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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