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Fox News: на фоне Зеленского скоро Путин покажется "лапочкой"

Мир

Владимир Зеленский не имеет никакого отношения к демократии — он автократ, построивший полицейское государство на деньги американцев, так заявил в эфире Fox News популярнейший в США телеобозреватель Такер Карлсон.

Fox News: на фоне Зеленского скоро Путин покажется "лапочкой"

Поддержка Зеленского уже обошлась американцам в сотни миллиардов долларов, и это не предел, пояснил журналист.

"Жителям США практически год рассказывают, какие плохие русские, и как украинцы во главе с Зеленским им противостоят. С какой стати этот конфликт касается Америки?

"Ах, нельзя, чтобы военные вторгались в суверенную страну", — заявили в Вашингтоне, и все молча проглотили это, несмотря на вторжения США в Ирак и Афганистан", — делится ведущий.

Рассмотрел Карлсон и другой вариант: "Украина — это вопрос принципа".

"Возникает ощущение, что идет моральная битва исторического масштаба, и США не могут стоять в стороне. Владимир Путин в ней — воплощение вселенского зла, а на его фоне Зеленский прекрасен, как рассвет, самоотверженный, смелый, честный и борется за американские идеалы", — иронизирует он (ранее заявив, что "Путин ещё покажется вам "лапочкой" по сравнению с автократом Зеленским").

Телеведущий рассказал, что в СNN уже договорились до сравнений Зеленского с Джорджем Вашингтоном, а в самых отдаленных уголках Америки висят украинские флаги, ведь американцам рассказали, что это "правильная" война.

Вот только не мешало бы взглянуть на неё попристальнее, призвал обозреватель.

Спустя год даже при беглом рассмотрении становится понятно, что:

  • свобода и демократия Зеленскому безразличны;
  • он диктатор и автократ, стоивший Америке сто миллиардов из казны на строительство однопартийного полицейского государства;
  • в активе Зеленского запрет оппозиционных партий, аресты политических противников, захваты церквей армией и рейды в монастырях по всей Украине.

"Это какое-то Средневековье — президент страны, которую поддерживает Америка, всерьез думает о том, как наказать христиан, исповедующих ныне запрещенную древнюю религию", — рассуждает Такер Карлсон.

По сути, Зеленский пытается запретить православие — религию с тысячелетней историей. Это всё равно, как если бы Джордж Вашингтон запретил в США христианство.

Как на это смотрят СМИ, христиане из конгресса, "звезды"?

  1. Администрация Байдена всего этого не увидела и не проронила ни слова.
  2. В американских СМИ этой новости просто не появилось.
  3. Все селебрити, поддержавшие Зеленского, как в рот воды набрали.

"Тот же Линдси Грэм привык встречаться с паствой в церквях по всей Америке. Скажет ли он про уничтожение христианства на Украине? Ничего подобного, "ведь это во имя свободы от русских". Да неужели?" — заявил в эфире ведущий.

Зеленский запретил критику правительства, СМИ, музыку российских исполнителей — это та демократия, которую США поддерживает. Это великое преступление — слушать российскую музыку. И голосовать за оппозиционные партии нельзя, ведь все они под запретом. А теперь в украинских церквях устраивают рейды, а священников бросают за решётку.

По мнению Карлсона, хорошо хоть министерство обороны Украины уже даже не прикидывается, что речь идет о свободе — у этого ведомства идет "сплошная психологическая операция, построенная на вранье и дезинформации".

"Журнал Time называет Зеленского "человеком года". Какой год, такой и человек. Только США вознесли на вершину полного аморала, который прикрыл оппозиционные СМИ, пересажал политических противников, запретил целую религию, и назвал это свободой по-американски. Это даже не сюр!" — завершил свой эфир Такер Карлсон.

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Такер Карлсон: Зеленский – опасный диктатор и автократ
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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