Американцы сравнили Зеленского с Гитлером после признания его "человеком года"

Американские пользователи Twitter* сравнили президента Украины Владимира Зеленского с основателем тоталитарной диктатуры Третьего рейха Адольфом Гитлером.

Ранее американский журнал Time провозгласил человеком 2022 года украинского лидера.

Пользователь Tin Young пошутил, что Зеленский стал "человеком года" за получение беспрецедентно большой суммы денег от США.

Комментаторы вспомнили, что издание Time присудило такую же награду Гитлеру, который развязал Вторую мировую войну и погубил миллионы человек.

"Нацисты, попавшие на обложку Time, не являются чем-то новым или экстраординарным", — подчеркнул юзер.

Другой пользователь Зеленского человеком, который пытается затянуть вооружённый конфликт в своей стране, избегает мирных переговоров и делает всё для того, чтобы начать ядерную войну между НАТО и Россией. Он отметил, что украинский лидер достоин звания "самого опасного человека года".

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.