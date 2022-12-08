Экстренные отключения электричества введены в Киеве и Одессе

В Одесской области и Киеве местным властям пришлось ввести экстренные отключения электричества. Об этом проинформировали в украинской энергокомпании ДТЭК, уточнив, что это была вынужденная мера.

"В регионе будут применяться экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют", — такая информация появилась на сайте ДТЭК "Одесские электросети".

В компании добавили, что в Киеве 8 декабря наблюдается аналогичная картина с экстренными отключениями света.

Накануне, 7 декабря, в Одесской области и Киеве уже проводились экстренные отключения электроэнергии.