В Одесской области и Киеве местным властям пришлось ввести экстренные отключения электричества. Об этом проинформировали в украинской энергокомпании ДТЭК, уточнив, что это была вынужденная мера.
"В регионе будут применяться экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют", — такая информация появилась на сайте ДТЭК "Одесские электросети".
В компании добавили, что в Киеве 8 декабря наблюдается аналогичная картина с экстренными отключениями света.
Накануне, 7 декабря, в Одесской области и Киеве уже проводились экстренные отключения электроэнергии.
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