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Автор Любовь Степушова

"Отняли всё": одесситы обвиняют киевский режим в отсутствии света, тепла и воды

Мир » Бывший СССР » Украина

Одесса уже более суток живёт без света, тепла и воды после ударов ВКС РФ по критической инфраструктуре Украины 15 ноября. Тем не менее, одесситы винят в этом не Россию, а свои власти, которые их уничтожают уже 8 лет.

"Отняли всё": одесситы обвиняют киевский режим в отсутствии света, тепла и воды

Телеграм-канал "Типичная Одесса" публикует отзывы горожан по ситуации, когда света, воды и тепла нет, и главное — неизвестно, когда будут. Авторы канала звонили в "облэнерго", где им сказали, что сама энергосистема Одессы не пострадала, а "весь наш свет" идёт на запад Украины.

Это вызвало шквал критики. Публикуем некоторые из отзывов одесситов, немного сокращая и, по возможности, соблюдая орфографию авторов.

Патриотичному Львову свет нужнее

  • Многие обратили внимание, что с тех пор, как Россия стала бить по энергетической инфраструктуре Украины, ни одна ракета не прилетела по структуре Одессы. Россия Одессу бережёт, а Украине на Одессу плевать — тут же слишком много ватников живёт. Вот и отрубили нам свет и в пику России показали: "Бережёте Одессу, а мы её сейчас раком поставим". Патриотичному Львову свет нужнее.
  • И шо, господа, долго мы будем сидеть и терпеть это уничтожение одесситов? А ведь это только начало шухера. Мы платим здоровьем нашим и наших детей за процветание и благополучие тех, кто убивал нас 2 мая 2014 года.
  • В посёлке нет света уже 15 часов. Почему мы, одесситы, должны страдать из-за того, что во Львове бандеровцы не могут скакать в темноте? Я же правильно понял, мы отдаём нашу энергию им? А они приходят и ломают наши памятники, нашу культуру, наш язык.

Холодно и в многоэтажках, и в частном секторе Одессы

  • Гагаринское плато, света нет больше 30 часов, никто ничего не знает, как вообще решать этот вопрос. Дом элитный, но генератор работает по 1 часу на прокачку воды и свет в парадной, а не на квартиры. Мало того, что ничего не объясняют, но ещё и запреты ввели на генераторы, потому что в доме шумно. Как поесть, детям приготовить…
  • В частном секторе тоже холодно. Отключили свет на 10 минут, потом включили, и у меня чуть дом не сгорел — загорелся электрокотёл. Ребёнок вторую ночь спит под двумя одеялами. Температура в доме — 15 градусов. Теперь вопрос — где взять деньги на буржуйку, когда муж получает копейки, а я не могу выйти на работу, потому что садики закрыты.
  • Ленпосёлок без света, воды и очень большие проблемы со связью. Частный дом стал быстро холодным, итог — семья начинает болеть. Продукты испортились.
  • Света нет два дня, генератор работает круглосуточно. Но солярка очень дорогая.

"На грани суицида, ненавижу омерзевшую Украину"

  • Я 48 часов не ела, это п …ц. Продукты испорчены, света нет, воды тоже.
  • На Говорова больше 12-ти часов нет света. Ввиду последних событий, я на полном серьёзе задумываюсь о суициде. У меня отобрали всё: работу, любимого человека, возможность терпеть и выполнять базовые обязанности. Если они думают, что я от этого буду больше донатить на зсу (ВСУ) и ненавидеть Россию, то они ошибаются. Всё, что я чувствую, это ненависть к нашей омерзевшей в край стране.
  • Куча упоротых перевернула страну, а теперь они пишут, что лучше без света, тепла, воды, но без русни. Ну-ну, так это недельку можно, а потом что? Зима ещё даже не началась. Мы оказались в заложниках в этой банке с пауками, без возможности уехать и забыть это как страшный сон. На душе тошно и безысходно, хотя держались до последнего.

Россияне сочувствуют одесситам: держитесь

ТГ-канал "Типичная Одесса" просматривают россияне, которые пишут слова сочувствия:

"Я из Крыма. Если бы то, что я прочитала выше, писали киевляне и львовяне, я испытывала бы только удовлетворение, потому что крымчане по их милости испытывали такую ситуацию в 2016 году — без света и электроэнергии с генераторами месяцами. Не жаль никого кроме одесситов, держитесь".

Львов, действительно, со светом, остальные — без

Как пишет украинское издание "Страна", во вторник Киев и область были подключены к энергосети, "хотя свет у многих киевлян по факту с вечера отсутствует до сих пор". Света "почти не было" в Сумской и Житомирской областях. Частично снабжение восстановили в Харьковской, Тернопольской, Волынской областях.

Почти полностью со светом Киевская, Львовская, Киевская, Одесская, Ровенская, Черновицкая, Черкасская и Черниговская области, продолжает издание. Как мы видим по Одессе, это враньё властей.

А вот во Львове, действительно, практически везде восстановили энергоснабжение. На маршруты вышел электротранспорт, сообщил мэр Андрей Садовой. Водоснабжение тоже восстановлено.

Вывод: система начинает сама себя разрушать и морально, и физически. Впереди пожары из-за перепада мощности в сети.

Россия с 10 октября наносит удары по критической инфраструктуре Украины для выполнения целей СВО — речь идёт об объектах, которые прямо или косвенно относятся к военной инфраструктуре, сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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Куратор: Любовь Степушова
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