"Отняли всё": одесситы обвиняют киевский режим в отсутствии света, тепла и воды

Одесса уже более суток живёт без света, тепла и воды после ударов ВКС РФ по критической инфраструктуре Украины 15 ноября. Тем не менее, одесситы винят в этом не Россию, а свои власти, которые их уничтожают уже 8 лет.

Телеграм-канал "Типичная Одесса" публикует отзывы горожан по ситуации, когда света, воды и тепла нет, и главное — неизвестно, когда будут. Авторы канала звонили в "облэнерго", где им сказали, что сама энергосистема Одессы не пострадала, а "весь наш свет" идёт на запад Украины.

Это вызвало шквал критики. Публикуем некоторые из отзывов одесситов, немного сокращая и, по возможности, соблюдая орфографию авторов.

Патриотичному Львову свет нужнее

Многие обратили внимание, что с тех пор, как Россия стала бить по энергетической инфраструктуре Украины, ни одна ракета не прилетела по структуре Одессы. Россия Одессу бережёт, а Украине на Одессу плевать — тут же слишком много ватников живёт. Вот и отрубили нам свет и в пику России показали: "Бережёте Одессу, а мы её сейчас раком поставим". Патриотичному Львову свет нужнее.

И шо, господа, долго мы будем сидеть и терпеть это уничтожение одесситов? А ведь это только начало шухера. Мы платим здоровьем нашим и наших детей за процветание и благополучие тех, кто убивал нас 2 мая 2014 года.

В посёлке нет света уже 15 часов. Почему мы, одесситы, должны страдать из-за того, что во Львове бандеровцы не могут скакать в темноте? Я же правильно понял, мы отдаём нашу энергию им? А они приходят и ломают наши памятники, нашу культуру, наш язык.

Холодно и в многоэтажках, и в частном секторе Одессы

Гагаринское плато, света нет больше 30 часов, никто ничего не знает, как вообще решать этот вопрос. Дом элитный, но генератор работает по 1 часу на прокачку воды и свет в парадной, а не на квартиры. Мало того, что ничего не объясняют, но ещё и запреты ввели на генераторы, потому что в доме шумно. Как поесть, детям приготовить…

В частном секторе тоже холодно. Отключили свет на 10 минут, потом включили, и у меня чуть дом не сгорел — загорелся электрокотёл. Ребёнок вторую ночь спит под двумя одеялами. Температура в доме — 15 градусов. Теперь вопрос — где взять деньги на буржуйку, когда муж получает копейки, а я не могу выйти на работу, потому что садики закрыты.

Ленпосёлок без света, воды и очень большие проблемы со связью. Частный дом стал быстро холодным, итог — семья начинает болеть. Продукты испортились.

Света нет два дня, генератор работает круглосуточно. Но солярка очень дорогая.

"На грани суицида, ненавижу омерзевшую Украину"

Я 48 часов не ела, это п …ц. Продукты испорчены, света нет, воды тоже.

На Говорова больше 12-ти часов нет света. Ввиду последних событий, я на полном серьёзе задумываюсь о суициде. У меня отобрали всё: работу, любимого человека, возможность терпеть и выполнять базовые обязанности. Если они думают, что я от этого буду больше донатить на зсу (ВСУ) и ненавидеть Россию, то они ошибаются. Всё, что я чувствую, это ненависть к нашей омерзевшей в край стране.

Куча упоротых перевернула страну, а теперь они пишут, что лучше без света, тепла, воды, но без русни. Ну-ну, так это недельку можно, а потом что? Зима ещё даже не началась. Мы оказались в заложниках в этой банке с пауками, без возможности уехать и забыть это как страшный сон. На душе тошно и безысходно, хотя держались до последнего.

Россияне сочувствуют одесситам: держитесь

ТГ-канал "Типичная Одесса" просматривают россияне, которые пишут слова сочувствия:

"Я из Крыма. Если бы то, что я прочитала выше, писали киевляне и львовяне, я испытывала бы только удовлетворение, потому что крымчане по их милости испытывали такую ситуацию в 2016 году — без света и электроэнергии с генераторами месяцами. Не жаль никого кроме одесситов, держитесь".

Львов, действительно, со светом, остальные — без

Как пишет украинское издание "Страна", во вторник Киев и область были подключены к энергосети, "хотя свет у многих киевлян по факту с вечера отсутствует до сих пор". Света "почти не было" в Сумской и Житомирской областях. Частично снабжение восстановили в Харьковской, Тернопольской, Волынской областях.

Почти полностью со светом Киевская, Львовская, Киевская, Одесская, Ровенская, Черновицкая, Черкасская и Черниговская области, продолжает издание. Как мы видим по Одессе, это враньё властей.

А вот во Львове, действительно, практически везде восстановили энергоснабжение. На маршруты вышел электротранспорт, сообщил мэр Андрей Садовой. Водоснабжение тоже восстановлено.

Вывод: система начинает сама себя разрушать и морально, и физически. Впереди пожары из-за перепада мощности в сети.

Россия с 10 октября наносит удары по критической инфраструктуре Украины для выполнения целей СВО — речь идёт об объектах, которые прямо или косвенно относятся к военной инфраструктуре, сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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