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FT: Запад обвинил Турцию в сбое поставок сырой нефти по Чёрному морю

Мир

Некоторые политики на Западе считают, что Анкара нарушает поставки сырой нефти по Чёрному морю. Об этом сообщает Financial Times.

FT: Запад обвинил Турцию в сбое поставок сырой нефти по Чёрному морю

По информации издания, западные страны не видят причин для блокировки движения судов с топливом. В статье сказано, что речь идёт о танкерах, которые везут нефть из Казахстана. Как подчёркивается в материале, на такие грузы не действует утверждённый Западом потолок цен на энергоресурсы, поэтому Турции следует приложить необходимые усилия для нормализации движения в Чёрном море.

"Не должно быть никаких изменений в статусе страхования грузов из Казахстана", — уточнил источник газеты.

В публикации также отмечается, что около 20 танкеров с сырой нефтью ожидают, когда Анкара позволит им перечь пролив. Возникшие в Чёрном море проблемы — это следствие политических решений турецкого руководства, считают западные государственные деятели.

Ранее стало известно, что у берегов Турции образовалась пробка после установления предельной стоимости российской нефти.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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