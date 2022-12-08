FT: Запад обвинил Турцию в сбое поставок сырой нефти по Чёрному морю

Некоторые политики на Западе считают, что Анкара нарушает поставки сырой нефти по Чёрному морю. Об этом сообщает Financial Times.

По информации издания, западные страны не видят причин для блокировки движения судов с топливом. В статье сказано, что речь идёт о танкерах, которые везут нефть из Казахстана. Как подчёркивается в материале, на такие грузы не действует утверждённый Западом потолок цен на энергоресурсы, поэтому Турции следует приложить необходимые усилия для нормализации движения в Чёрном море.

"Не должно быть никаких изменений в статусе страхования грузов из Казахстана", — уточнил источник газеты.

В публикации также отмечается, что около 20 танкеров с сырой нефтью ожидают, когда Анкара позволит им перечь пролив. Возникшие в Чёрном море проблемы — это следствие политических решений турецкого руководства, считают западные государственные деятели.

Ранее стало известно, что у берегов Турции образовалась пробка после установления предельной стоимости российской нефти.