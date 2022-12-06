Потолок цен на нефть в действии: возле Турции пробка из танкеров

У берегов Турции образовалась пробка из-за введения Россией ограничения на добычу нефти. Об этом сообщает издание Financial Times.

По данным газеты, проблема с заходом танкеров в порты Турции вызвана тем, что Анкара теперь требует от каждого судна с нефтью дополнительную документацию о страховании.

"Пробка из танкеров образовалась в понедельник в территориальных водах Турции после того, как несколько стран ввели ограничение цен на российскую нефть, — пишет FT. — Движение судов замедлилось из-за того, что теперь они должны предъявить письма о защите и компенсации от своих поставщиков, которые подтверждают, что страховое покрытие останется в силе в случае таких инцидентов, как разливы нефти и аварии".

Пробка из танкеров

На утро вторника 19 судов с сырой нефтью ожидали входа в проливы Босфор и Дарданеллы. Первый танкер прибыл 29 ноября и уже шесть дней ждет своей очереди.

"Танкеры, ожидающие в турецких водах и вокруг них, являются первым признаком того, что ценовое ограничение может повлиять на мировые потоки нефти, выходящие за рамки российского экспорта", — констатирует FT.

Почему "потолок цен" стал проблемой для покупателей нефти

В прошлую пятницу "большая семерка" вместе с ЕС и Австралией согласилась установить ограничение на цену российской нефти в $60 за баррель. С понедельника эта мера начала действовать. Пока не в полную силу (этакая "проба пера") — ограничения не касаются сделок с нефтью, отгруженной в портах и загруженной на судно до "часа Х".

В чём суть

Ограничение цен запретит компаниям предоставлять услуги, такие как

страхование,

посредничество

и финансовая помощь,

необходимые для транспортировки российской нефти в любую точку мира, если только нефть не будет продана ниже согласованного порога.

Так на Западе надеются удержать от разорения собственные экономики, завязанные — чего уж там скрывать — на российские ресурсы. Причём признавать, что они сами эти проблемы создали своими санкциями, никто не желает.

Москва спокойна

Москва со своей стороны уже объявила, что нас такой подход к ценообразованию не устраивает. И нам проще вообще не продавать свою нефть тем, кто играет в такие игры (об этом подробнее — здесь).

Россия будет работать только с теми, кто готов сотрудничать на нормальных рыночных условиях.

И, как неожиданно для европолитиков обнаружило агентство Reuters, российская нефть уже в понедельник, сразу после введения потолка цен на неё, вдруг стала продаваться дороже этого самого потолка — $79 за баррель в Азии.

Ещё один плюс в "потолке цен" на нефть увидел экономист Игорь Николаев, который предположил, что это должно повлиять на стоимость бензина в России:

"Если возникают трудности с перенаправлением сырья на другие рынки, то больше нефтепродуктов должно прийти на внутренний рынок. Увеличение предложения сдерживает цены на топливо".

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