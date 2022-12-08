The Hill: среди республиканцев и демократов в США возрастает поддержка России

В США всё больше представителей республиканской и демократической партий делают выбор в пользу поддержки России. Об этом пишет The Hill.

По словам обозревателя Дугласа Шоэна, республиканцы продолжают продвигать "реализм" в американском конгрессе, заявляя, что Вашингтон не в силах бесконечно поддерживать Киев на фоне экономических проблем и падения уровня благосостояния жителей США.

Кроме того, журналист подчеркнул: члены республиканской партии не заинтересованы в длительном противостоянии с Москвой, в том числе с использованием ядерного потенциала.

Он добавил, что даже среди демократов наблюдаются пророссийские позиции. Недавно многие из них в своём письме призвали президента США Джо Байдена пересмотреть политику предоставления техники и материальных средств Украине, однако позже этот документ был отозван, сказано в материале.

"Если США урежут помощь Киеву, по их пути пойдут и другие государства Запада", — резюмировал обозреватель.

Ранее американский конгрессмен Пол Госар сообщил, что киевский режим стал авторитарным, поэтому он не заслуживает поддержки со стороны западных партнёров.