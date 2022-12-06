Конгрессмен Госар: поддержка Украины западными странами выглядит аморально

Американский конгрессмен Пол Госар прокомментировал удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по церкви, расположенной на территории Донецка.

По словам представителя Республиканской партии США, киевский режим стал авторитарным, поэтому он не может заслуживать какой-либо поддержки со стороны западных государств.

"Наша продолжающаяся поддержка конфликта на Украине аморальна", — подчеркнул политик в своих соцсетях.

Конгрессмен призвал поддерживать возобновление переговорного процесса, а не "бомбардировку храмов".

Ранее Госар заявил, что американским чиновникам не стоит лезть в отношения между Москвой и Киевом. Как пояснил республиканец, российско-украинские границы ни в коем случае не должны волновать Вашингтон. Власти США не в силах обеспечить безопасность даже собственных южных границ, где регулярно выявляют нелегальных мигрантов, заключил политик.