Конгрессмен Госар: Вашингтону не стоит вмешиваться в конфликт РФ и Украины

Американским политикам не следует лезть в отношения РФ и Украины в ходе конфликта. Об этом сообщил конгрессмен США, представитель республиканской партии Пол Госар.

По его мнению, российско-украинские границы не должны волновать Вашингтон. Он напомнил, что власти США не в силах защитить даже собственную южную границу, которую регулярно пересекают нелегальные мигранты. Как пояснил конгрессмен, Штаты не играют никакой роли в украинском вопросе.

Кроме того, Госар призвал к возобновлению переговоров России и Украины для урегулирования всех проблем.

"Помощь в достижении мира — вот подходящая роль для США и ООН", — считает республиканец.

Он подчеркнул: в выработке окончательных договорённостей по Украине должны участвовать все мировые лидеры.

Ранее Госар пригласил главу РФ Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского на мирные переговоры в Аризону.