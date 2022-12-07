По словам президента РФ Владимира Путина, узнать, кто стреляет по жилым кварталам Донбасса, совсем несложно.
Об этом президент сказал в ходе Совета по развитию гражданского общества и правам человека, который проходит 7 декабря.
По словам члена СПЧ, главы регионального общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции "Антимафия" Евгения Мысловского, важно расследовать военные преступления, совершаемые украинскими военными в отношении мирных граждан во время спецоперации. По информации политика, только по Донецку за всё это время пришлось свыше 4 тысяч артиллерийских ударов, в результате было убито 10 тысяч мирных жителей. Мысловский подчеркнул, что каждым обстрелом руководил определённый начальник.
"Тех, кто по жилым кварталам стреляет, тоже несложно вычислить", — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что удары украинские войска наносят непосредственно по жилым кварталам, и об этом на Западе все знают, однако предпочитают делать вид, как будто ничего не происходит.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.