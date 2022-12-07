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Запад не может не знать, что Украина обстреливает Донбасс, заявил Путин

Мир

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад и международные правозащитные организации не могут не знать, что Вооружённые силы Украины обстреливают города Донбасса.

"Что касается обстрелов населенных пунктов Донбасса… Действительно, удары наносятся прямо по жилым кварталам, ну не может об этом никто не знать, все молчат (в мире. — Прим. ред.), как будто ничего не происходит. И это ужасно", — сказал глава государства на встрече с членами Совета по правам человека.

Также на мероприятии Путин высказался по поводу второй волны частичной мобилизации. Лидер страны подчеркнул, что разговоры о дополнительной мобилизации не имеют смысла.

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Мобилизация - первые ИТОГИ. Трезвый анализ Дарьи Митиной
Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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