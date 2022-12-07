Евродепутат Дейли: Украина дорого заплатит за помощь Запада

Член Европейского парламента от Ирландии Клэр Дейли предупредила, что Киев не сможет вернуть все деньги, которые получил от ЕС во время вооружённого столкновения с Россией.

"Будущее Украины распродается, чтобы финансировать прокси-войну, которая разрывает это государство", — подчеркнула западная чиновница в ходе выступления в ЕП.

По информации Дейли, на Украине распродают общественные территории и государственные активы. Также политик указала на дестабилизацию рынка труда.

Как заявила депутат, киевские власти получили вместе с поддержкой "неолиберальные кандалы". Чтобы Запад не отказался передавать средства, Украине необходимо устанавливать в стране демократию, отметила чиновница.

"За этот конфликт придётся дорого заплатить", — предупредила парламентарий.

Ранее она назвала политику Евросоюза в отношении Киева разрушительной.