Член Европейского парламента от Ирландии Клэр Дейли предупредила, что Киев не сможет вернуть все деньги, которые получил от ЕС во время вооружённого столкновения с Россией.
"Будущее Украины распродается, чтобы финансировать прокси-войну, которая разрывает это государство", — подчеркнула западная чиновница в ходе выступления в ЕП.
По информации Дейли, на Украине распродают общественные территории и государственные активы. Также политик указала на дестабилизацию рынка труда.
Как заявила депутат, киевские власти получили вместе с поддержкой "неолиберальные кандалы". Чтобы Запад не отказался передавать средства, Украине необходимо устанавливать в стране демократию, отметила чиновница.
"За этот конфликт придётся дорого заплатить", — предупредила парламентарий.
Ранее она назвала политику Евросоюза в отношении Киева разрушительной.
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