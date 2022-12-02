Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли обвинила НАТО в разрушительной политике на Украине.
Дейли объяснила свой отказ признавать Россию "спонсором терроризма" и раскритиковала решение Евросоюза. По мнению депутата, страны, занимающие антироссийские позиции, — лицемеры.
Она напомнила, что США во время событий в Ливии заявляли о "защите свободы, демократии и прав человека". Результатом действий Штатов стало разрушение экономики и нищета.
"Вот каково наследие НАТО и стратегия НАТО в отношении прав человека и демократии", — заявила Дейли.
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