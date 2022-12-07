Полковник Тимошенко: Вашингтон устроил Европе "план Маршалла" наоборот

Вашингтон всё сильнее наседает на Германию для того, чтобы Берлин передал Украине танки Leopard 2, заявил полковник в отставке Михаил Тимошенко. По его словам, ФРГ пока пытается противостоять, хотя и потеряла из-за США статус одного из крупных оружейных игроков.

Кроме прочего, "Леопарды" стоят на вооружении самого бундесвера.

"Задела для продаж у них нет. Кто в основном торгуют оружием? Американцы, Россия и на третьем месте Франция", — пояснил полковник в беседе с "ПолитРоссией".

Кроме того, Вашингтон усиленно подрывает экономику Европы в целом. Если ранее Штаты помогали европейцам, то теперь Белый дом разваливает остатки независимого производства.

"Они сейчас проводят "план Маршалла", но наоборот. Если изначально он был направлен на развитие Европы, создание в ней рынка для своих товаров, то теперь они забирают у неё даже производства, которые сами возрождали", — резюмировал полковник.

При этом Тимошенко подчеркнул, что, вероятно, Берлину "надоело потакать" Белому дому в ущерб собственной экономической и военной безопасности.

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