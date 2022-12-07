США готовы потратить $6 млрд из оборонного бюджета на сдерживание РФ в Европе

В оборонный бюджет США внесли статью расходов свыше 6 миллиардов долларов на сдерживание России в Европе, говорится в обнародованном документе. Согласно информации, Вашингтон намерен потратить эти деньги на предотвращение "угроз" в ЕС со стороны Москвы и Пекина.

По мнению американской администрации, именно Китай и Россия "бросают вызов правилам международного порядка".

"Вызовы со стороны Пекина и Москвы, которые угрожают безопасности, свободе и процветанию людей по всему миру, проект бюджета на данный год… включает выделение свыше 6 миллиардов долларов на инициативу по их сдерживанию в Европе", — говорится в документе.

Как именно намерены реализовать эти деньги, пока не уточняется.