В оборонный бюджет США внесли статью расходов свыше 6 миллиардов долларов на сдерживание России в Европе, говорится в обнародованном документе. Согласно информации, Вашингтон намерен потратить эти деньги на предотвращение "угроз" в ЕС со стороны Москвы и Пекина.
По мнению американской администрации, именно Китай и Россия "бросают вызов правилам международного порядка".
"Вызовы со стороны Пекина и Москвы, которые угрожают безопасности, свободе и процветанию людей по всему миру, проект бюджета на данный год… включает выделение свыше 6 миллиардов долларов на инициативу по их сдерживанию в Европе", — говорится в документе.
Как именно намерены реализовать эти деньги, пока не уточняется.
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