В Софии украинские беженцы совершили атаку на православный храм посольства РФ, заблокировав его. Агрессия, в частности, пала на посла России Элеонору Митрофанову, посетившую храм. Ей удалось благополучно выбраться из здания и покинуть место происшествия на машине. Беженцам с Украины, число которых превысило в Болгарии 11 тысяч человек, уже не рады в самой стране, пишет EADaily.
31 октября истёк срок пребывания переселенцев с Украины без визы. При этом поведением беженцев местные жители недовольны ещё с начала курортного сезона: когда их попросили съехать с предоставленных им номеров в отелях или оплатить их, украинцы "стали бесчинствовать" и чуть не сорвали курортный сезон.
"Рядовые болгары возмущены наглым поведением украинских беженцев, которые не платят за обеды в ресторанах, отказываются искать работу в Болгарии, демонстрируют на своих сборищах нацистскую символику", — отмечается в публикации.
Болгарскую общественность возмущает и поведение посла Украины в Болгарии Виталия Москаленко, который критикует наименования улиц в болгарских городах: его не устраивает, что названия так или иначе связаны с РФ. При этом он нагло требует от Софии военной и финансовой помощи для Украины.
"Виталия Москаленко болгарские СМИ сравнивают с замглавы МИД Украины Андреем Мельником, который в свою бытность послом Украины в ФРГ превратил жизнь немцев в гестаповскую пытку", — резюмирует источник.
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