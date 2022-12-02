Мало помогаете Украине: Болгарию не примут в Шенгенскую зону

Болгария очень переживает, что её не возьмут, а Румынию возьмут в Шенгенскую зону. Хотя претензии к странам одинаковые, главный фактор — вопрос "политического доверия", который определяется помощью Украине.

Пан или пропал: Болгария и Румыния готовятся вступить в Шенген

Вопрос о присоединении Болгарии, Румынии и Хорватии к Шенгенской зоне будет голосоваться на Совете министров юстиции ЕС в начале декабря (8-9 декабря). Согласно дипломатическим источникам, цитируемым агентством HINA, Хорватия проблем не имеет, Нидерланды против присоединения Болгарии, а Австрия — Болгарии и Румынии.

В Болгарии переживают, что она "хуже" Румынии, потому что обе страны одновременно вступили в ЕС и 15 лет добиваются желаемого — расширения формата интеграции. Однако обе не находятся до сих пор ни в еврозоне, ни в Шенгенской зоне.

Главная претензия к Софии и Бухаресту — границы их стран свободно пересекают беженцы, которые потом оказываются на нелегальном положении в западных странах ЕС.

Нидерландская газета Nos пишет, что незаконно пересечь границу между Турцией и Шенгенской зоной в Болгарии можно "с купюрой в 50 евро".

Болгария угрожает увеличением пророссийских настроений

Опасения по поводу коррупции, преступности и возможного притока мигрантов через Восточную Европу обеспечивают вето со стороны Нидерландов в отношении Болгарии, пишет голландская Telegraaf.

"Новый отказ Нидерландов будет очень разочаровывающим", — заявил министр иностранных дел Болгарии Николай Мильков по видеосвязи с палатой представителей парламента, цитирует газета.

В четверг, по её словам, Мильков "умолял шестерых депутатов", наконец, дать Болгарии "зеленый свет". Министр подчеркнул, что Европейская комиссия считает, что Болгария отвечает всем условиям для вступления в Шенген.

Мильков также обратился напрямую к своему голландскому коллеге Вопке Хукстра с угрозой:

"Если нам снова откажут, пророссийская партия в Болгарии (вероятно "Возрождение", которая голосовала в парламенте против вступления в Шенген — ред.) удвоит количество мест. Эта партия скажет: "Они против нас, потому что мы другие". Вот почему я говорю Хукстре: пророссийские настроения будут только расти".

Угроза прозвучала и от президента Болгарии Румена Радева, который заявил в телефонном разговоре с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, что отсутствие Болгарии в Шенгенской зоне "не отвечает интересам Европейского Союза (ЕС) и не будет способствовать общим усилиям по решению проблем безопасности и тяжелого экономического кризиса в Европе".

Помогаешь киевскому режиму? Достоин быть в Шенгене

В Бухаресте уверены, что у них есть аргументы убедить Австрию в правильном отношении к мигрантам в Румынии.

Румынский журналист Ион Кристою полагает, что главный аргумент — Бухарест на шестом месте по оказанию помощи Украине, ну как можно отказать такой стране.

Политический мотив подтвердила Euronews заместитель директора Европейского совета по внешней политике Весела Чернева. Она назвала главным критерием приёма в Шенген "политическое доверие".

"Подозрения в отношении Болгарии возрастут из-за ограниченной военной помощи, которую мы оказываем Украине", — отметила Чернева. "Болгария, к сожалению, и в ЕС, и в НАТО в настоящее время выглядит страной, по которой непонятно, на какой стороне истории она находится", — добавила она.

София рано дала зелёный свет Швеции и Финляндии в НАТО

Если бы во власти в Болгарии находились патриоты своей страны, то они бы не дли "зеленый свет" Швеции и Финляндии на вступление в НАТО до того, как был решен их вопрос по Шенгену. Учиться надо у соседней Турции. Но смелости и решимости открыто отстаивать свои интересы у Софии не хватает. Поэтому там за полгода четыре раза менялось правительство.

Болгария, Румыния, Хорватия, Ирландия и Кипр — единственные страны Евросоюза, не входящие в Шенгенскую зону, а страны, не входящие в ЕС — Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн — являются его членами.

Шенгенская зона упрощает передвижение трудовых ресурсов, товаров и капиталов.

Годы ожидания к вопросам евроинтеграции дают обратный эффект. Противников Шенгенской зоны в Болгарии становится всё больше. Согласно недавнему исследованию Института "Открытое общество", только 42% опрошенных болгар хотят присоединиться к Шенгену.

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