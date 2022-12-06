Валеев: Запад в открытую стремится уничтожить РФ, заявляя о подготовке трибунала

Запад пытается узаконить противостояние с РФ, но международно-правовой основы для этого нет. Такое мнение выразил зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, комментируя в интервью Pravda.Ru сообщения о подготовке международного трибунала в отношении Москвы.

Депутат напомнил, что сначала о разработке проекта трибунала заявил президент Франции Эммануэль Макрон, а затем его слова подхватил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как пояснил парламентарий, если бы западные страны действительно что-то всерьёз задумывали, то им необходимо было бы создавать трибунал для осуждения украинского националистического движения.

"Они в открытую стремятся уничтожить Россию и используют для этого любые меры, которые сегодня им доступны. Запад даже не пытается ничего скрыть. Заявления о трибунале — один из шагов продолжения гибридной войны", — сказал Валеев.

Ранее Блинкен проинформировал, что создание проекта международного трибунала по украинскому конфликту уже "находится на столе". По его словам, Запад поможет Киеву "привлечь виновных к ответственности".

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