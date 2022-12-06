Госсекретарь США Блинкен: создание трибунала по Украине "находится на столе"

Запад занимается разработкой проекта международного трибунала по украинскому конфликту, следует из заявления госсекретаря США Энтони Блинкена.

Он призвал собирать информацию обо всех нарушениях, зафиксированных в ходе боевых действий на Украине. По его словам, западные страны должны помочь Киеву при необходимости "привлечь виновных к ответственности".

"Создание проекта трибунала находится на столе", — приводит слова Блинкена газета The Wall Street Journal.

Ранее представители Министерства обороны Франции сообщили, что Париж совместно с партнёрами из Европы и Украины приступает к работе по запуску международного трибунала, который позволит "расследовать преступления РФ".

При этом читатели французского издания Le Figaro раскритиковали готовящийся судебный процесс. По их мнению, Европейскому союзу следовало бы организовать трибунал в отношении Вашингтона, а не Москвы.