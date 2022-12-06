Запад занимается разработкой проекта международного трибунала по украинскому конфликту, следует из заявления госсекретаря США Энтони Блинкена.
Он призвал собирать информацию обо всех нарушениях, зафиксированных в ходе боевых действий на Украине. По его словам, западные страны должны помочь Киеву при необходимости "привлечь виновных к ответственности".
"Создание проекта трибунала находится на столе", — приводит слова Блинкена газета The Wall Street Journal.
Ранее представители Министерства обороны Франции сообщили, что Париж совместно с партнёрами из Европы и Украины приступает к работе по запуску международного трибунала, который позволит "расследовать преступления РФ".
При этом читатели французского издания Le Figaro раскритиковали готовящийся судебный процесс. По их мнению, Европейскому союзу следовало бы организовать трибунал в отношении Вашингтона, а не Москвы.
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