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Госсекретарь США Блинкен: создание трибунала по Украине "находится на столе"

Мир

Запад занимается разработкой проекта международного трибунала по украинскому конфликту, следует из заявления госсекретаря США Энтони Блинкена.

Госсекретарь США Блинкен: создание трибунала по Украине "находится на столе"

Он призвал собирать информацию обо всех нарушениях, зафиксированных в ходе боевых действий на Украине. По его словам, западные страны должны помочь Киеву при необходимости "привлечь виновных к ответственности".

"Создание проекта трибунала находится на столе", — приводит слова Блинкена газета The Wall Street Journal.

Ранее представители Министерства обороны Франции сообщили, что Париж совместно с партнёрами из Европы и Украины приступает к работе по запуску международного трибунала, который позволит "расследовать преступления РФ".

При этом читатели французского издания Le Figaro раскритиковали готовящийся судебный процесс. По их мнению, Европейскому союзу следовало бы организовать трибунал в отношении Вашингтона, а не Москвы.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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