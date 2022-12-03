Поезд с американскими танками и броневиками для Украины сошел с рельсов в Греции

Состав с тяжёлой военной техникой из США сошел с рельсов на севере Греции, сообщают местные СМИ.

Уточняется, что происшествие случилось недалеко от порта Александруполис, который используется Североатлантическим альянсом в качестве перевалочного пункта для поставок оружия на Украину.

"Речь идет о танках, бронемашинах и контейнерах, которые недавно были выгружены в порту для военных США и направлялись к границе НАТО", — пишет греческое издание 902.gr.

Инцидент стал причиной серьёзного беспокойства жителей близлежащего города, которые недовольны тем, что рядом с жилыми кварталами перевозится военная техника и некие закрытые контейнеры, содержимое которых остаётся тайной.

Ранее в Министерстве обороны РФ предупредили, что российским Военно-космическим силам придётся перенацелить высокоточные ракеты на военные и инфраструктурные объекты Финляндии и Швеции после присоединения этих стран к НАТО.