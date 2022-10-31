Энергокризис заставляет Евросоюз урезать обещанные поставки техники Украине

Несмотря на то, что западное оружие, переданное ВСУ, быстро выходит из строя на поле боя, киевский режим может остаться без новых поставок. Необходимость пережить зиму без российского газа заставляет ЕС пересмотреть обещания.

Немецкие власти собирались до конца года поставить украинской армии почти 500 грузовиков и внедорожников, но на данный момент заключено только десять контрактов на 179 единиц транспорта. Европейские страны вынуждены соблюдать режим жёсткой экономии, чтобы справиться с энергетическим и экономическим кризисами, которые были спровоцированы антироссийскими санкциями.

Как удалось выяснить журналистам RT, даже заключённые контракты будут исполнены не полностью. Например, поставку 35 карет скорой пришлось отменить, так как местные бюджеты не позволяют заменить автомобили новыми.

"Им приходится затягивать кушаки. Предстоит перезимовать без российского газа. Поэтому грузовики доехали не все", — приводят автора материала мнение политолога Павла Данилова.