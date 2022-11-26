Профессор Кузнецов: киевский режим продержится до наступления морозов на Украине

Морозы принесут на территорию Украины настоящую гуманитарную катастрофу, что будет означать конец киевского режима, уверен доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов.

Власти Украины перестали утверждать, что повреждения энергетической инфраструктуры носят незначительный характер. Владимир Зеленский признал: без серьёзной экономии электроэнергии страна столкнется с большими проблемами зимой.

По словам главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, практически все тепловые и гидроэлектростанции Незалежной пострадали от ракетных ударов.

"Если начнутся какие-то морозы, ну хотя бы градусов десять, Украине просто конец", — отметил Кузнецов в интервью издание "Украина.ру",

Именно тогда Киев начнёт просить "передышку", прикрываясь замерзающим населением.