Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
TAC: Зеленский хочет развязать войну с РФ до последнего американца
NYT: у Пентагона проблемы — треть гаубиц НАТО на Украине сломано или повреждено
Прилепин о словах Путина про ошибку Донбасса: "Задним числом мы все тут умны"
Галкин* показал фото девочки из обесточенного Киева: Ингалятор нужен для жизни
Брутер об угрозе Зеленского вернуть Крым: "Думаю, что Херсон тоже не обсуждался"
Подоляк: В случае чрезвычайной ситуации население Киева будет некуда переселять
Генсек НАТО о победе Путина: Авторитарные лидеры увидят, что сила награждается
Войска ВС РФ ведут подготовку к освобождению Угледара от ВСУ на юге Донбасса
Политолог Шаповалов рассказал об "эволюции взглядов Зеленского"

Профессор Кузнецов: киевский режим продержится до наступления морозов на Украине

Мир

Морозы принесут на территорию Украины настоящую гуманитарную катастрофу, что будет означать конец киевского режима, уверен доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов.

Власти Украины перестали утверждать, что повреждения энергетической инфраструктуры носят незначительный характер. Владимир Зеленский признал: без серьёзной экономии электроэнергии страна столкнется с большими проблемами зимой.

По словам главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, практически все тепловые и гидроэлектростанции Незалежной пострадали от ракетных ударов.

"Если начнутся какие-то морозы, ну хотя бы градусов десять, Украине просто конец", — отметил Кузнецов в интервью издание "Украина.ру",

Именно тогда Киев начнёт просить "передышку", прикрываясь замерзающим населением.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Данилов: в Крыму убиты инструкторы из Ирана, обучавшие ВС РФ пилотированию БПЛА

Алексей Данилов заявил, что в Крыму были убиты иранские инструкторы.

Данилов: в Крыму убиты инструкторы из Ирана, обучавшие ВС РФ пилотированию БПЛА
Риттер: Америка "взяла бы" Украину за неделю. Проблема в том, что РФ — не США
Риттер: Америка "взяла бы" Украину за неделю. Проблема в том, что РФ — не США
Песков: президент Путин не готовит послание с объявлением о "мобилизации страны"
Путин встретился с матерями участников спецоперации
Знак зодиака 26 ноября: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев Сын Джона Леннона уверен, что его отца убили американские спецслужбы Сергей Лебедев Риттер: Америка "взяла бы" Украину за неделю. Проблема в том, что РФ — не США Ольга Лебедева
Елена Зеленская: 90% украинцев готовы жить без света и тепла три года ради ЕС
Отличная новость из Киева: Зеленский требует возврата Крыма
Бронеавтомобиль ВСУ "Дозор-Б" подорвался на мине
Бронеавтомобиль ВСУ "Дозор-Б" подорвался на мине
Последние материалы
Инженер Google: чат-бот с искусственным интеллектом стал разумным
Профессор Кузнецов: киевский режим продержится до наступления морозов на Украине
МИД РФ: Украина — не страна-террорист, украинцам просто не повезло с властью
TAC: Зеленский хочет развязать войну с РФ до последнего американца
NYT: у Пентагона проблемы — треть гаубиц НАТО на Украине сломано или повреждено
Прилепин о словах Путина про ошибку Донбасса: "Задним числом мы все тут умны"
Правоту Эйнштейна подтвердили на орбите
Кровь из носа у ребенка: причины и первая помощь
Галкин* показал фото девочки из обесточенного Киева: Ингалятор нужен для жизни
Брутер об угрозе Зеленского вернуть Крым: "Думаю, что Херсон тоже не обсуждался"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников