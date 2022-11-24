Приход холодов станет настоящей трагедией для украинских властей: Киев столкнется с социальной катастрофой и провалами на поле боя.
После громких новостей об успехах ВСУ ситуация в корне поменялась, и сейчас российская армия планомерно движется вперёд. При этом половина страны уже завалена снегом, а в городах отсутствует электричество и вода, пишет испанское издание Rebelión.
"Зима только наступает, она ударит с декабря по март, и тогда будет трагедия", — отмечают авторы материала.
Они напомнили, что "украинская армия дезорганизована", а потому занимает исключительно те населённые пункты, из которых уходят русские войска, хотя местная пропаганда преподносит это в качестве боевых побед.
"Поддержка западных стран снижается из-за международного экономического кризиса, а США и ЕС уже устали от высокомерия Зеленского и не готовы ради него на большие жертвы", — сообщают аналитики.
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Во время сегодняшних ракетных ударов по Украине был поражён жилой дом в Киеве. Судя по обломкам, в него попала натовская ракета.