Rebelión: с наступлением зимы Украину ждёт "трагическая ситуация"

Приход холодов станет настоящей трагедией для украинских властей: Киев столкнется с социальной катастрофой и провалами на поле боя.

После громких новостей об успехах ВСУ ситуация в корне поменялась, и сейчас российская армия планомерно движется вперёд. При этом половина страны уже завалена снегом, а в городах отсутствует электричество и вода, пишет испанское издание Rebelión.

"Зима только наступает, она ударит с декабря по март, и тогда будет трагедия", — отмечают авторы материала.

Они напомнили, что "украинская армия дезорганизована", а потому занимает исключительно те населённые пункты, из которых уходят русские войска, хотя местная пропаганда преподносит это в качестве боевых побед.

"Поддержка западных стран снижается из-за международного экономического кризиса, а США и ЕС уже устали от высокомерия Зеленского и не готовы ради него на большие жертвы", — сообщают аналитики.