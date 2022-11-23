Один из иностранных наёмников на условиях анонимности рассказал про обстановку в рядах украинской армии. Он находится на передовой линии четыре месяца, несмотря на отсутствие военного опыта. Наёмник признал, что батальон, который состоит из испанцев, колумбийцев, перуанцев, французов и британцев, несёт большие потери.
Мужчина отметил, что в родной стране зарабатывает больше, чем на Украине, однако отступать не собираться.
"Есть знающие люди с опытом, и они получают от трёх до четырёх тысяч долларов в месяц", — рассказал он в интервью El País.
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