El País: иностранный наёмник заявил о зарплате в 4 тыс. долларов в рядах ВСУ

Один из иностранных наёмников на условиях анонимности рассказал про обстановку в рядах украинской армии. Он находится на передовой линии четыре месяца, несмотря на отсутствие военного опыта. Наёмник признал, что батальон, который состоит из испанцев, колумбийцев, перуанцев, французов и британцев, несёт большие потери.

Мужчина отметил, что в родной стране зарабатывает больше, чем на Украине, однако отступать не собираться.

"Есть знающие люди с опытом, и они получают от трёх до четырёх тысяч долларов в месяц", — рассказал он в интервью El País.